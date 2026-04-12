يد - سيف الدرع يحصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة
الأحد، 12 أبريل 2026 - 11:54
كتب : FilGoal
توج سيف الدرع لاعب فريق برشلونة لكرة اليد بلقب الدوري الإسباني مع فريقه.
وحسم برشلونة اللقب بعد فوزه على أديمار ليون بنتيجة 48-31، وخسارة ملاحقه لوجرونو لا ريوخا أمام بيداسوا إرون بنتيجة 32-34.
ليتسع الفارق بينهما لـ14 نقطة، ويحسم الفريق الكتالوني اللقب بشكل رسمي قبل 6 جولات من النهاية.
وسجل الدرع 3 أهداف أمام أديمار ليون.
وحقق برشلونة اللقب الـ33 في تاريخه، وهو اللقب الـ16 على التوالي.
وشارك سيف في 21 مباراة مع برشلونة بالدوري هذا الموسم.
ونجح الدرع الصغير في تسجيل 47 هدفا.
اللقب هو الرابع للدرع مع برشلونة بعد انضمامه للفريق في صيف 2025 قادما من ليموج الفرنسي.
للمرة الرابعة على التوالي.. الأهلي بطلا لدوري كرة اليد كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية يد - يحيى خالد يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الفرنسي كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات كرة يد – الأهلي يتعادل مع الشمس.. والزمالك يخسر من سموحة في دوري السيدات كرة يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يواصل تصدر الدوري بعد فوز كبير أمام الجزيرة
كرة سلة - إعلان مواعيد نصف نهائي كأس مصر 51 دقيقة | كرة سلة