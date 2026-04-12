يد - سيف الدرع يحصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة

الأحد، 12 أبريل 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

سيف الدرع - فريق برشلونة كرة يد

توج سيف الدرع لاعب فريق برشلونة لكرة اليد بلقب الدوري الإسباني مع فريقه.

وحسم برشلونة اللقب بعد فوزه على أديمار ليون بنتيجة 48-31، وخسارة ملاحقه لوجرونو لا ريوخا أمام بيداسوا إرون بنتيجة 32-34.

ليتسع الفارق بينهما لـ14 نقطة، ويحسم الفريق الكتالوني اللقب بشكل رسمي قبل 6 جولات من النهاية.

وسجل الدرع 3 أهداف أمام أديمار ليون.

وحقق برشلونة اللقب الـ33 في تاريخه، وهو اللقب الـ16 على التوالي.

وشارك سيف في 21 مباراة مع برشلونة بالدوري هذا الموسم.

ونجح الدرع الصغير في تسجيل 47 هدفا.

اللقب هو الرابع للدرع مع برشلونة بعد انضمامه للفريق في صيف 2025 قادما من ليموج الفرنسي.

