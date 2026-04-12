جوارديولا: إذا لم نفز على تشيلسي فسيكون أمر الدوري انتهى

أقر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن حال عدم فوز فريقه على تشيلسي فسيكون من المستحيل تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلسي اليوم الأحد في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين: "إذا لم نفز على تشيلسي فربما لن نكون بحاجة إلى عقد مؤتمر صحفي قبل مباراة أرسنال، أمر الدوري سيكون انتهى، اللاعبون وأنا وإنجلترا كلها تعرف ذلك".

وأضاف "ريان شرقي لديه صفة من الصعب العثور عليها، في اللحظات الصعبة ومع الكثير من الضغوط يكون الأمر بالنسبه له وكأنه في مباراة ودية".

وتابع "هذا الأمر صعب جدا، هذه أهم صفة أود أن أجدها في لاعب".

وأتم "أشعر بالمفاجأة من مستوى شرقي فهو أحد أكثر اللاعبين موهبة بشكل لا يصدق الذين رأيتهم في حياتي".

وخسر أرسنال من بورنموث في الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف، مما زاد من آمال مانشستر سيتي في التتويج بالدوري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

ويأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 48.