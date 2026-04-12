عبد الظاهر السقا لـ في الجول: تعيين طارق طه مديرا للكرة للاتحاد السكندري

أعلن عبد الظاهر السقا المشرف على الكرة للاتحاد السكندري تعيين طارق طه كمدير للكرة.

وقال السقا لـ FilGoal.com: " تعيين طارق طه مديرا للكرة وسيعقد مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي اليوم الأحد".

وكان الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق تعيين ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى.

وكشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد في وقت سابق عن إتمام الاتفاق مع ميلود حمدي.

وكشف نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع ميلود حمدي حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديد التعاقد الموسم إضافي.

وجاء الجهاز الفني الجديد بالكامل كالتالي:

ميلود حمدي: مديرا فنيا

أيمن عبد العزيز: مدربا عاما

أيمن حبيبي: مساعد مدرب ومعد بدني

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس مرمى.ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.