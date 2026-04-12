عبد الظاهر السقا لـ في الجول: تعيين طارق طه مديرا للكرة للاتحاد السكندري

الأحد، 12 أبريل 2026 - 10:54

كتب : هاني العوضي

أعلن عبد الظاهر السقا المشرف على الكرة للاتحاد السكندري تعيين طارق طه كمدير للكرة.

وقال السقا لـ FilGoal.com: " تعيين طارق طه مديرا للكرة وسيعقد مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي اليوم الأحد".

وكان الاتحاد السكندري أعلن في وقت سابق تعيين ميلود حمدي مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول.. ميلود حمدي مدربا جديدا للاتحاد السكندري رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول المدرب الجديد رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود

وكشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد في وقت سابق عن إتمام الاتفاق مع ميلود حمدي.

وكشف نادي الاتحاد عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع ميلود حمدي حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية تمديد التعاقد الموسم إضافي.

وجاء الجهاز الفني الجديد بالكامل كالتالي:

ميلود حمدي: مديرا فنيا

أيمن عبد العزيز: مدربا عاما

أيمن حبيبي: مساعد مدرب ومعد بدني

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس مرمى.ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

الاتحاد السكندري طارق طه
نرشح لكم
في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع سيد عبد الحفيظ: لا توجد لائحة تمنعني من حضور جلسة الاستماع.. ونحن أصحاب الحق خبر في الجول - وفد الأهلي بقيادة عبد الحفيظ يغادر اتحاد الكرة بدون حضور جلسة الاستماع خبر في الجول - جلسة الاستماع قد لا تقام لعدم التزام الأهلي بشروط الحضور عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز عماد النحاس: التعادل أمام بيراميدز مرضٍ في ظهوري الأول مع المصري إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات
أخر الأخبار
في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع 4 دقيقة | الدوري المصري
سيد عبد الحفيظ: لا توجد لائحة تمنعني من حضور جلسة الاستماع.. ونحن أصحاب الحق 28 دقيقة | الدوري المصري
اللقب الأول لـ ربيعة؟ تحديد موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتية 28 دقيقة | الوطن العربي
تأكد غياب مدافع أهلي جدة أمام الدحيل 32 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - وفد الأهلي بقيادة عبد الحفيظ يغادر اتحاد الكرة بدون حضور جلسة الاستماع 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة الاستماع قد لا تقام لعدم التزام الأهلي بشروط الحضور ساعة | الدوري المصري
يد - سيف الدرع يحصد لقب الدوري الإسباني مع برشلونة ساعة | كرة يد
أخيرا.. عبد المنعم يعود لقائمة نيس أمام لو هافر بعد غياب لنحو عام 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527057/عبد-الظاهر-السقا-لـ-في-الجول-تعيين-طارق-طه-مديرا-للكرة-للاتحاد-السكندري