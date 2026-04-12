مواعيد مباريات الأحد 12 أبريل.. تشيلسي أمام مانشستر سيتي والدوري الإيطالي

تستكمل مباريات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي، بمواجهة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي خاصة بعد سقوط أرسنال.

وخسر أرسنال في الجولة ذاتها من بورنموث بهدفين مقابل هدف مما أعطى بعض الآمال لمانشستر سيتي في تقليص الفارق مع المتصدر حال الفوز.

وفي الجولة نفسها، تلعب مباريات الدوري الإيطالي بمواجهة قوية بين كومو وإنتر، وأيضا بارما ضد نابولي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسي × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف على قناة بي إن سبورتس 1.

سندرلاند × توتنام.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

كومو × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء على منصة شاشة وستارزبلاي.

بارما × نابولي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة مساء على منصة شاشة وستارزبلاي.