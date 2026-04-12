ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا

الأحد، 12 أبريل 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

جيريمي بوجا - يوفنتوس - أتالانتا

فاز يوفنتوس على منافسه أتالانتا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جيريمي بوجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويواصل بوجا تألقه مع يوفنتوس إذ منذ تسجيله في شباك روما، فقط دونييل مالين لاعب روما سجل أهداف أكثر منه 5 أهداف بفارق هدف واحد عن الإيفواري.

ويمني البيانكونيري نفسه بأن يقدم له غريمه التقليدي إنتر هدية بالفوز على كومو.

ويبتعد يوفنتوس عن كومو بفارق نقطتين بعد الفوز في الجولة الحالية ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بشكل مؤقت، وسيلاقي إنتر منافسه كومو في الجولة ذاتها.

وفي حال فوز إنتر على كومو سيجعل يوفنتوس في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا ويضمن المركز حتى الجولة المقبلة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 60 في المركز الرابع مبتعدا بفارق نقطتين عن كومو الخامس.

بينما توقف رصيد أتالانتا عند النقطة 53 في المركز السابع.

يوفنتوس أتالانتا جيريمي بوجا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527051/ينتظر-هدية-من-غريمه-يوفنتوس-يفوز-على-أتالانتا-في-معركة-التأهل-لأبطال-أوروبا