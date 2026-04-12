رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع

أوضح أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام رأيه في الحالات الجدلية التي شهدتها الكرة المصرية مؤخرا وعلى رأسها مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي في الدوري.

وقال رويز عبر أون سبورت: "إذا حرك اللاعب يده إلى الأمام لمنع الكرة تكون ركلة جزاء، وإذا حرك يده إلى الجانب تكون ركلة جزاء، لكن إذا حرك يده إلى الخلف لمحاولة تفادي الكرة لن تكون ركلة جزاء، وهذا ما حدث من أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي".

وأضاف "سنعقد جلسة استماع تفريغ محادثة الحكم محمود وفا مع غرفة الفيديو وكل من له حق سيحصل عليه".

وأكمل "محمود وفا كان يبعد لاعبي الأهلي عنه مثل رجل الشرطة، يجب احترام الحكم ويجب أن يكون هناك مسافة بينه وبين اللاعبين، يجب أن يحترك الحكم اللاعبين، وأن يحترم اللاعبين الحكم".

وأشار "مسموح للحكم إبعاد اللاعبين عنه بشكل هادئ ولكن ليس بدفع اللاعبين، ولا ندافع عن الحكم إذا أخطأ أو تجاوز".

وواصل "اتحاد الكرة لم يطلب مني استقدام حكام أجانب لمباراة القمة الموسم الماضي التي انسحب منها الأهلي".

وأتم تصريحاته "ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بلمسة يد على حسام عبد المجيد في كأس مصر غير صحيحة".