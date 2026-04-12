بعد خمس تعثرات.. إشبيلية يكسر سلسلة اللافوز وينتصر على أتلتيكو مدريد

عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية إشبيلية كل من: أكور آدامز، ونيمانيا جودليج، فيما أحرز هدف أتلتيكو مدريد الوحيد خافيير بونار.

ولم يعرف إشبيلية الفوز لـ 5 مباريات متتالية لم يحقق بها الفريق انتصارا واحدا.

وغاب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد عن المباراة وترك مساعده يديرها في أرضية الملعب بتعديلات كثيرة في تشكيل الفريق.

ورفع إشبيلية رصيده إلى النقطة 34 في المركز 15، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 57 في المركز الرابع.

وتقدم إشبيلية مبكرا عن طريق أكور آدامز من علامة الجزاء في الدقيقة 10.

وعادل الشاب خافيير بونار النتيجة في الدقيقة 35 صناعة الناشيء خوليو دياز.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل نيمانيا جودليج هدف إشبيلية الثاني صناعة روبن فارجاس.

وتصبح هذه الهزيمة الثالثة على التوالي لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ولأول مرة تحدث منذ ديسمبر 2021.