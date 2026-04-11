طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة

أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي طبيعة إصابة أشرف بنشرقي لاعب الفريق أمام سموحة.

وكشف جاب الله عن إصابة بنشرقي بجرح قطعي في الفم استلزم 3 غرز جراحية.

وأكد جاب الله أن بشرقي حالته جيدة بعد إجراء الغرز له.

وفاز الأهلي على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد بيراميدز.