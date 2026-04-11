طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة
السبت، 11 أبريل 2026 - 23:37
كتب : حسام نور الدين
أوضح أحمد جاب الله طبيب الأهلي طبيعة إصابة أشرف بنشرقي لاعب الفريق أمام سموحة.
أشرف بنشرقي
النادي : الأهلي
وكشف جاب الله عن إصابة بنشرقي بجرح قطعي في الفم استلزم 3 غرز جراحية.
وأكد جاب الله أن بشرقي حالته جيدة بعد إجراء الغرز له.
وفاز الأهلي على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.
وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.
ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد بيراميدز.
إصابة مروان حمدي مهاجم الإسماعيلي وغيابه عن الدربي في خطاب لاتحاد الكرة.. الأهلي يتمسك بحقه في تفويض الحاضرين لجلسة استماع المحادثات رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات 6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا