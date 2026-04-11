مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:10

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - الجيش الملكي

فرضت إدارة نادي بيراميدز عقوبات مالية على الجهاز الفني ولاعبي الفريق، عقب التعادل مع النادي المصري بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز مع المصري في لقاء أقيم على استاد السويس الجديد بنتيجة 1-1 في مباراة أهدر فيها مروان حمدي ركلة جزاء في الدقيقة 90+13.

وصرح مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "إدارة نادي بيراميدز فرضت عقوبات مالية على الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب التعادل مع المصري".

أخبار متعلقة:
وأردف "كما تم توقيع عقوبة مالية مغلظة على مروان حمدي مهاجم الفريق، بسبب الطريقة التي نفذ بها ركلة الجزاء في الوقت القاتل من اللقاء، والتي اعتبرتها الإدارة نوعًا من الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية في لحظة حاسمة".

وأضاف "هذه القرارات تأتي لفرض حالة من الالتزام والتركيز داخل الفريق، مع التأكيد على عدم التهاون في مثل هذه المواقف خلال المرحلة المقبلة من المنافسات".

وأتم "العقوبات في ظل حالة الغضب داخل إدارة النادي بعد فقدان نقطتين ثمينتين في توقيت حاسم من عمر المسابقة، خاصة مع الأداء الذي لم يكن على مستوى الطموحات".

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527041/مصدر-من-بيراميدز-لـ-في-الجول-تغريم-الجهاز-الفني-واللاعبين-وعقوبة-مغلطة-على-مروان-حمدي