مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي

فرضت إدارة نادي بيراميدز عقوبات مالية على الجهاز الفني ولاعبي الفريق، عقب التعادل مع النادي المصري بهدف لكل فريق في الدوري المصري.

وتعادل بيراميدز مع المصري في لقاء أقيم على استاد السويس الجديد بنتيجة 1-1 في مباراة أهدر فيها مروان حمدي ركلة جزاء في الدقيقة 90+13.

وصرح مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "إدارة نادي بيراميدز فرضت عقوبات مالية على الجهاز الفني ولاعبي الفريق عقب التعادل مع المصري".

وأردف "كما تم توقيع عقوبة مالية مغلظة على مروان حمدي مهاجم الفريق، بسبب الطريقة التي نفذ بها ركلة الجزاء في الوقت القاتل من اللقاء، والتي اعتبرتها الإدارة نوعًا من الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية في لحظة حاسمة".

وأضاف "هذه القرارات تأتي لفرض حالة من الالتزام والتركيز داخل الفريق، مع التأكيد على عدم التهاون في مثل هذه المواقف خلال المرحلة المقبلة من المنافسات".

وأتم "العقوبات في ظل حالة الغضب داخل إدارة النادي بعد فقدان نقطتين ثمينتين في توقيت حاسم من عمر المسابقة، خاصة مع الأداء الذي لم يكن على مستوى الطموحات".

video:1

وسجل كريم بامبو هدف المصري في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وعدل مروان حمدي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة.

فيما رفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.