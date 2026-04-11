مؤتمر توروب: اللاعبون أرهقوا من غضبي عليهم.. وكنت قاسيا عليهم بين الشوطين

أوضح يس توروب المدير الفني للأهلي سبب غضبه على اللاعبين بالرغم من الفوز على سموحة.

وأنقذ طاهر محمد طاهر الأهلي من تعثر جديد في الدوري المصري، وذلك بعدما قاد الأحمر للفوز على سموحة 2-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمجموعة المنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال المدرب الدنماركي خلال المؤتمر الصحفي: "قلت للاعبين إننا نحتاج إلى الإيمان والثقة في النفس وفي حال حدث ذلك نستطيع فعل أي شيء".

وأضاف "كنا نحتاج إلى الحفاظ على الروح حتى النهاية، لا أستطيع التذكر كم عدد المباريات التي نخوضها أمام فريق يدافع بـ 9 لاعبين وواحد فقط في الأمام".

وأكمل "أهنئ طاهر محمد على الهدف والفريق بأكمله على الفوز".

وشرح "لست راضيا عن الـ 20 دقيقة الأخيرة بعدما لعبنا بشكل جيد في البداية وتمكننا من تسجيل هدف، منذ ذلك الوقت لم نكن مسيطرين على اللقاء".

واستمر "الفوز أهم شي في كرة القدم ويمنح اللاعبين طمأنينة وثقة فيما هو قادم".

وشدد "لا يمكن تحقيق الفوز بلعب 10 دقائق الأخيرة من المباراة فقط، لكن بخوض اللقاء بأكمله بشكل جيد".

وأردف "لا نعاني من أزمة بدنية، أتفق أن هناك عدد من اللاعبين لم يكونوا في مستواهم المعهود، ولذلك يتم إجراء تغييرات وسبق وذكرت أنني لا يمكن أفوز بـ 11 لاعبا فقط، على سبيل المثال، لعب حسين الشحاب 45 دقيقة جيدة في المباراة الماضية، لذلك بدأ أمام سموحة".

وواصل "كمدير فني يكون لديك المعرفة باللاعب الذي سيفيد الفريق، وفي النهاية إذا كان هناك لاعب لا يؤدي بشكل جيد يتم تبديله لصالح الفريق".

وشرح "إراحة اللاعبين لمدة 4 أيام؟ اعتقدت أن اللاعبين أرهقوا من غضبي عليهم لذلك ستكون فرصة لإراحتهم مني، وكذلك الدوليين لم يحصلوا على راحة كافية، أكثر وقت مناسب لمنح اللاعبين راحة هو بعد المكسب لذلك هذا توقيت مناسب".

وأتم "كنت سعيدا جدا بالأداء في أول 25 دقيقة وقدمنا كرة جيدة، كنت قاسيا جدا عليهم بين الشوطين لانخفاض الأداء بعد الهدف".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له مباراة.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد الخسارة من طلائع الجيش والتعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وبشكل عام استعاد الأهلي الانتصارات بعد 4 مباريات دون أي فوز، أمام الترجي ذهابا وإيابا في دوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

