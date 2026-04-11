رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود

السبت، 11 أبريل 2026 - 23:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

حقق النصر انتصارا ثمينا أمام الأخدود بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل هدفين النصر كل من كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس.

ووصل النصر إلى 14 انتصارا بشكل متتالي كأطول سلسلة انتصارات له في تاريخ الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
ورفع النصر رصيده إلى النقطة 73 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الأخدود عند النقطة 16 في المركز 17 وبفارق 5 نقاط عن النجمة صاحب المركز الأخير.

وتقدم كريستيانو رونالدو أولا للنصر في الدقيقة 15 بصناعة من نواف بوشال وأبرز احتفاله على طريقة كرة السلة.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 968 في مسيرته، والهدف رقم 98 له في دوري روشن.

وعزز جواو فيليكس تقدم النصر بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليصل إلى المساهمة رقم 27 مع فريقه.

ليحقق النصر انتصارا ثمينا ويواصل انفراده في صدارة الدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة الاتفاق الأربعاء المقبل في الجولة 29 من الدوري السعودي.

النصر الدوري السعودي الأخدود
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527036/رقم-قياسي-جديد-رونالدو-يقود-النصر-للفوز-على-الأخدود