نبيل عماد ينتصر.. النجمة يفوز على نيوم بقيادة حجازي

فاز النجمة على منافسه نيوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وشارك نبيل عماد لاعب النجمة في المباراة بأكملها، وكذلك الأمر لأحمد حجازي قائد نيوم.

وعاد النجمة للفوز مرة أخرى بعد الخسارة في 6 مباريات متتالية.

وخسر النجمة من أهلي جدة والنصر والأخدود والهلال وضمك والنصر مرة أخرى.

ولعب النجمة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد طرد محمد العقال بشكل مباشر.

وافتتح العقال نفسه النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة في المرمى الخالي.

وضاعف بلال بوتوبا النتيجة في الدقيقة 47 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقلص أمادو كوني الفارق في الدقيقة 56 بعد تسديدة عقب عرضية من سعيد بن رحمة.

وبهذه النتيجة ارتفع النجمة برصيد 11 نقطة ويتذيل جدول الترتيب.

بينما توقف رصيد نيوم عند النقطة 39 في المركز الثامن.

