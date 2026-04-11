التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط
السبت، 11 أبريل 2026 - 22:14
كتب : FilGoal
خطف إنبي نقطة تعادل في الدقائق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على اللقب للدوري المصري.
سجل أحمد بلحاج هدف سيراميكا وأحمد خليل "كالوشا" هدف إنبي.
التعادل هو الخامس على التوالي لسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
وتقدم سيراميكا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 23 عن طريق لاعب وسطه المغربي.
هدف هو الأول لبلحاج هذا الموسم في الدوري المصري.
وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء أدرك أحمد كالوشا التعادل بعد عرضية مروان داوود.
التعادل أبقى سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.
فيما ظل إنبي خامسا برصيد 34 نقطة.
وسيلتقي سيراميكا في الجولة المقبلة مع سموحة، فيما يحل إنبي ضيفا على المصري.
