مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على عدم حسم الدوري بالرغم من توسيع الفارق مع ريال مدريد لـ 9 نقاط.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام إسبانيول بنتيجة 4-1 في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "اللقب لم يحسم بعد، الابتعاد عن ريال مدريد بفارق 9 نقاط أمر جيد، لكن ما زال هناك الكثير".

وأضاف "لا أقبل فكرة أنه حسم، نريد أن نلعب بشكل جيد والباقي سيأتي، العقلية جيدة والأسلوب أيضا، وسنرى ذلك يوم الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا".

وواصل "سيطرنا على الشوط الأول ونجحنا في التقدم 2-0، وعندما فقدنا السيطرة أجرينا بعض التغييرات بدخول فرينكي دي يونج وداني أولمو في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "أنا سعيد جدا من أجل فيران توريس وتسجيله هدفين، أراه جيدا في التدريبات، وجميع المهاجمين يحتاجون إلى تسجيل الأهداف".

وأردف "نحن نسجل الكثير من الأهداف من الكرات الثابتة، ورغم أننا لسنا الفريق الأطول قامة، فإن الأمر يتعلق بالمساحات ووضع الكرة في المكان الصحيح".

وعن مباراة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "لا نحتاج إلى معجزة، نحن بحاجة فقط إلى لعب مباراة مثالية، ونحن قادرون على ذلك".

وأتم "أتمنى أن يعود جماهير برشلونة من ملعب واندا متروبوليتانو سعداء، سنحاول تقديم كل شيء، فالكثير من المباريات تحسم في لحظات".

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما انتهت مباراة الذهاب بتحقيق الروخيبلانكوس انتصارا ثمينا بهدفين مقابل لا شيء في ملعب كامب نو.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 38 في المركز العاشر.