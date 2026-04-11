تغيرت الخطة فانهار الروسونيري.. ميلان يسقط أمام أودينيزي بثلاثية

السبت، 11 أبريل 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ميلان

تعرض ميلان للخسارة بنتيجة 3-0 في ملعبه سان سيرو في الجولة 32 أمام أودينيزي.

وتلقى ماسيمليانو أليجري الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات في الدوري الإيطالي.

وبدأ ميلان المباراة بخطة 4-3-3 وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم بعدما الفريق طيلة الموسم على خطة 3-5-2.

وفي الدقيقة 27 أرسل أرثر عطا عرضية ارتطمت بقدم دافيدي بارتيساجي وسكنت الشباك معلنة التقدم للضيوف.

وكاد كريستيان بوليسيتش ان يتعادل في الدقيقة 33 لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومنعت العارضة تصويبة قوية من كينيان ديفيز في الدقيقة 38.

وأضاف يورجن إيكلينكامب الهدف الثاني للضيوف برأسية بعد ارتقاء عالي في الدقيقة 39.

ولأول مرة يستقبل ميلان هدفين بدون أن يسجل في الشوط الأول على ملعبه منذ أكتوبر 2024 أمام نابولي.

ضغط ميلان الشوط الثاني، وفي الدقيقة 57 منع الحارس ثم العارضة لتصويبة صاروخية من أليكسيس ساليميكريس.

وأضاف أرثر عطا الهدف الثالث في الدقيقة 71 بتسديدة أرضية مباغتة.

ومنع ماينيان الهدف الرابع بتصدي رائع لتصويبة أرضية من كينان ديفيز في الدقيقة 73.

وظل ميلان ثالثا برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي الثاني الذي يستعد لأن يحل ضيفا على بارما.

