توريس: لم نحسم الدوري رغم الفوز بالدربي

شدد فيران توريس مهاجم برشلونة، على أن فريقه لم يحسم بطولة الدوري رغم الفوز على إسبانيول واستغلال تعثر ريال مدريد بالتعادل مع جيرونا.

وحقق برشلونة انتصارا كبيرا أمام إسبانيول بنتيجة 4-1 في ملعب كامب نو.

وقال توريس في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو: "دائما ما يكون هناك ضجيج خارجي من حولي، في أغلب الأحيان يكون سلبيا ونادرا ما يكون إيجابيا، أؤمن دائما بالعمل، فهو الذي يمنحك المكافأة، وتأتيك هذه المكافأة عندما تتحلى بالصبر".

وواصل "أركز دائما على نفسي وعلى العمل والتطور، أحيانا لا تسير الأمور كما يريد المرء، لكن الأهم ألا يكون السبب هو قلة العمل، وفي النهاية، من الواضح أن المهاجم يتم تقييمه بالأهداف، صحيح أنني مررت بفترة دون تسجيل".

وأردف "اليوم كان الملعب مليئا بالحماس، كانت المباراة التي شعرنا فيها أكثر من غيرها بامتلاء المدرجات، الجماهير كانت معنا، وكان يوما مميزا بالنسبة لهم، واستطعنا أن نهديهم النتيجة".

وعن حسم الدوري قال: "لم يحسم بعد حتى يصبح رسميا، كل شيء ممكن أن يحدث، لكن ما يعتمد علينا هو أن نواصل الفوز وجمع النقاط الثلاث، والآن علينا التفكير في أبطال أوروبا".

وسجل رباعية برشلونة فيران توريس هدفين ولامين يامال وماركوس راشفورد، وأحرز هدف إسبانيول الوحيد بول لوزانو.

وساهم لامين يامال بثلاث أهداف صنع هدفين وسجل هدفا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 38 في المركز العاشر.