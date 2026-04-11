السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة

السبت، 11 أبريل 2026 - 20:54

كتب : FilGoal

واصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي تسجيل الأهداف في الدوري المصري.

وسجل تريزيجيه هدف تقدم الأهلي أمام سموحة في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 24 بضربة رأسية.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار

وذلك بعد ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو".

ويعد الهدف هو التاسع لتريزيجيه في الدوري المصري هذا الموسم، ليعتلي صدارة الهدافين من جديد بفارق هدف عن عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وصديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وجاء هدف تريزيجيه بضربة رأسية وهو الهدف السابع له بضربات رأسية هذا الموسم في مختلف البطولات من أصل 16 هدفا.

كما عاد زيزو للمساهمات التهديفية مع الأهلي من جديد بعد غياب لعدة مباريات.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لزيزو مع الأهلي بهدفه في وادي دجلة في الجولة 17 من الدوري.

نرشح لكم
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا مؤتمر توروب: اللاعبون أرهقوا من غضبي عليهم.. وكنت قاسيا عليهم بين الشوطين الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة التعادل الخامس تواليا.. سيراميكا كليوباترا يفرط في تفوقه على إنبي ويتقاسما النقاط في الـ+90.. طاهر ينقذ الأهلي ويمنح الأحمر فوزا قاتلا أمام سموحة
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي 36 ثاتيه | الكرة المصرية
رقم قياسي جديد.. رونالدو يقود النصر للفوز على الأخدود 2 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب سموحة: الأهلي لم تتح له فرصا حقيقية أمامنا لكن دوافعه أكبر 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نرفض منع عبد الحفيظ من حضور لجنة استماع تفريغ محادثة محمود وفا 8 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر توروب: اللاعبون أرهقوا من غضبي عليهم.. وكنت قاسيا عليهم بين الشوطين 10 دقيقة | الدوري المصري
الشحات يغيب عن مواجهة بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز والأهلي والقناة الناقلة 40 دقيقة | الدوري المصري
