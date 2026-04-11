السابع بالرأس من تريزيجيه وعودة زيزو للصناعة بهدف أمام سموحة

واصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي تسجيل الأهداف في الدوري المصري.

وسجل تريزيجيه هدف تقدم الأهلي أمام سموحة في الجولة الثانية من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 24 بضربة رأسية.

وذلك بعد ركنية نفذها أحمد سيد "زيزو".

ويعد الهدف هو التاسع لتريزيجيه في الدوري المصري هذا الموسم، ليعتلي صدارة الهدافين من جديد بفارق هدف عن عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وصديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا.

وجاء هدف تريزيجيه بضربة رأسية وهو الهدف السابع له بضربات رأسية هذا الموسم في مختلف البطولات من أصل 16 هدفا.

كما عاد زيزو للمساهمات التهديفية مع الأهلي من جديد بعد غياب لعدة مباريات.

وكانت آخر مساهمة تهديفية لزيزو مع الأهلي بهدفه في وادي دجلة في الجولة 17 من الدوري.

video:1