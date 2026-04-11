يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد

حقق برشلونة انتصارا كبيرا بأربعة أهداف مقابل هدف أمام إسبانيول في قمة الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وسجل رباعية برشلونة فيران توريس هدفين ولامين يامال وماركوس راشفورد، وأحرز هدف إسبانيول الوحيد بول لوزانو.

وساهم لامين يامال بثلاث أهداف صنع هدفين وسجل هدفا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 79 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد.

وتجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 38 في المركز العاشر.

وصف المباراة

سدد فيرمين لوبيز كرة في الدقيقة 6 لكنها مرت أعلى مرمى إسبانيول.

وسجل فيران توريس الهدف الأول عند الدقيقة 10 برأسية مميزة بعد صناعة من لامين يامال.

ليحرز فيران توريس هدفه الثالث في مسيرته عن طريق رأسية بعدما سجل هدفين بالرأس مع برشلونة وهدف آخر مع مانشستر سيتي.

وعزز تقدم برشلونة فيران توريس من جديد بهدفه الثاني له وللفريق بعد صناعة جديدة من لامين يامال في الدقيقة 25.

وأصبح لامين يامال أول لاعب تحت 18 عاما يصل إلى 25 مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى منذ مايكل أوين في موسم 1998\1997.

وسدد لامين يامال مخالفة مميزة في الدقيقة 31 لكن مرت أعلى القائم الأيمن لتمر بأمان على إسبانيول.

وعند الدقيقة 40 أهدر فيرمين لوبيز هدفا محققا لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0.

وأحرز إريك جارسيا هدفا ثالثا لبرشلونة لكن تم إلغاؤه لوجود تسلل.

وجاء الرد سريعا من إسبانيول بتقليص الفارق بعدما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول في الدقيقة 55.

وسجل لوزانو هدفه الثاني مع إسبانيول والأول له خارج ملعب RCD.

وسدد جواو كانسيلو كرة صاروخية تصدى لها حارس إسبانيول بعد مجهود فردي من البرتغالي بعد مرور 69 دقيقة.

وسجل لامين يامال هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 86 بعد خطأ من حارس إسبانيول ليؤكد انتصار برشلونة.

واختتم راشفورد رباعية برشلونة في الدقيقة 89 بعد تمريرة مميزة من فرينكي دي يونج العائد من الإصابة.

ليحقق برشلونة انتصار هام قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في مباراة العودة للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.