خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز التذاكر لمباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحقق الزمالك فوزا خارج القواعد بنتيجة 1-0 في الجزائر ذهابا أمس الجمعة، بفضل هدف جوان بيزيرا.

وستقام المباراة يوم الجمعة الموافق 17 أبريل الجاري على استاد القاهرة في السادسة مساءً.

وجاءت أسعار التذاكر

المقصورة: 500 جنيه

الدرجة الأولى علوي: 250 جنيه

الدرجة الأولى سفلي: 250 جنيه

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الثالثة يمين سفلي: 75 جنيه

الدرجة الثالثة يمين علوي: 75 جنيه

بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ٢٠٢٥-٢٠٢٦ — Tazkarti (@Tazkarti) April 11, 2026

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك كثف محاولاته للحصول على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهيره من 31 ألف مشجع إلى الحضور بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو الوصول إلى أقصى عدد مسموح به، خلال مواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.