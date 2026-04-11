مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(1) سموحة.. محاولة من مروان
السبت، 11 أبريل 2026 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري.
ـــــــــــــــــــ
ق 70: محاولة من مروان عطية وتذهب لركنية
ق 64: نزول بنشرقي وبن رمضان بدلا من إمام وزيزو
ق 55: نزول مروان عثمان بدلا من محمد شريف
ق 51: تسديدة من تريزيجيه
ق 47: شوبير يتصدى لتسديدة خالد الغندور
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جووووول التعادل صامويل أمادي
ق 24: جوووووول تريزيجيه
انطلاق المباراة
