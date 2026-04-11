دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون

هاجم أوريليو دي لاورنتيس مالك نادي نابولي نظيره جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتهمه بالكذب.

وقال دي لاورنتيس عبر قناة CBS: "عدد المباريات تضاعف بشكل هائل بعد وصول الملك جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا، يويفا يريد تحقيق المزيد من الأموال بإطالة المسابقات".

وأضاف "إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من دونالد ترامب رئيس أمريكا".

وأكمل "لا يمكن للاعبين خوض 70 مباراة في الموسم، وإلا فذلك بمثابة انتحار، يمكن فعل ذلك لموسم واحد، لكن كيف يمكنهم الاستمرار؟".

وأتم "الأموال التي يتم تحقيقها يجب أن تذهب للأندية وليس لفيفا ويويفا، بالفعل يحققان الكثير من الأموال، فيفا يقول إنه يوزعونها، لكن هذا غير صحيح لأنهم يكذبون".

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه بارما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خطفه من ميلان عقب الانتصار عليه في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بفارق 7 نقاط.