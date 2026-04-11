دي لاورنتيس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

هاجم أوريليو دي لاورنتيس مالك نادي نابولي نظيره جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتهمه بالكذب.

وقال دي لاورنتيس عبر قناة CBS: "عدد المباريات تضاعف بشكل هائل بعد وصول الملك جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا، يويفا يريد تحقيق المزيد من الأموال بإطالة المسابقات".

وأضاف "إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من دونالد ترامب رئيس أمريكا".

وأكمل "لا يمكن للاعبين خوض 70 مباراة في الموسم، وإلا فذلك بمثابة انتحار، يمكن فعل ذلك لموسم واحد، لكن كيف يمكنهم الاستمرار؟".

وأتم "الأموال التي يتم تحقيقها يجب أن تذهب للأندية وليس لفيفا ويويفا، بالفعل يحققان الكثير من الأموال، فيفا يقول إنه يوزعونها، لكن هذا غير صحيح لأنهم يكذبون".

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه بارما في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 32 ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأحد المقبل.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خطفه من ميلان عقب الانتصار عليه في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويبتعد نابولي عن إنتر المتصدر بفارق 7 نقاط.

الدوري الإيطالي نابولي فيفا إنفانتينو يويفا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527016/دي-لاورنتيس-إنفانتينو-يريد-أن-يكون-في-البيت-الأبيض-بدلا-من-ترامب-وفيفا-يكذبون