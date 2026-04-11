انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة

نهاية المباراة

ق89: جووووووووووووووول راابع لبرشلونة

ق86: جووووووووووووووووووول لامين يامال يسجل الثالث

ق69: كانسيلو بمجهود فردي يسدد وحارس إسبانيول يتصدى

ق68: جوان جارسيا يتصدى لفرصة خطيرة لصالح إسبانيول

ق66: راشفورد يهدر هدف محقق

ق57: جوووووووووووول تقليص الفارق لإسبانيول

ق55: جووووووووووول ثالث لبرشلونة لكن تسلل

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق40: فيرمين لوبيز يهدر هدف محقق

ق31: لامين يسدد مخالفة بطريقة مميزة وتمر فوق القائم

ق27: جوان جارسيا ينقذ برشلونة من الهدف الأول

ق25: جوووووووووووووووول فيران توريس يسجل الثاني لبرشلونة

ق10: جووووووووووووووووووول فيران توريس يتقدم لبرشلونة برأسية مميزة

ق6: تسديدة من فيرمين لوبيز تمر أعلى المرمى

بداية المباراة

يامال يزين الدربي بمساهماته ويوسع الفارق مع ريال مدريد دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام فرصة لهروب بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر.. دورتموند يخسر من باير ليفركوزن تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون.. وبرايتون يُقرب بيرنلي من الهبوط رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول
يامال يزين الدربي بمساهماته ويوسع الفارق مع ريال مدريد دقيقة | الكرة الأوروبية
الكونفدرالية - طرد وهدفان ملغيان.. تعادل بين اتحاد العاصمة وآسفي بطاقم تحكيم مصري 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار ساعة | الدوري المصري
تشكيل سموحة - أمادي وأشرف يقودان الهجوم ضد الأهلي.. وتغييران في الدفاع ساعة | الدوري المصري
إثارة الـ+90.. المصري يعرقل بيراميدز بتعادل مجنون في الظهور الأول للنحاس ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) سموحة.. جوووول تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
