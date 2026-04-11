انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب
السبت، 11 أبريل 2026 - 18:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
نهاية المباراة
ق89: جووووووووووووووول راابع لبرشلونة
ق86: جووووووووووووووووووول لامين يامال يسجل الثالث
ق69: كانسيلو بمجهود فردي يسدد وحارس إسبانيول يتصدى
ق68: جوان جارسيا يتصدى لفرصة خطيرة لصالح إسبانيول
ق66: راشفورد يهدر هدف محقق
ق57: جوووووووووووول تقليص الفارق لإسبانيول
ق55: جووووووووووول ثالث لبرشلونة لكن تسلل
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق40: فيرمين لوبيز يهدر هدف محقق
ق31: لامين يسدد مخالفة بطريقة مميزة وتمر فوق القائم
ق27: جوان جارسيا ينقذ برشلونة من الهدف الأول
ق25: جوووووووووووووووول فيران توريس يسجل الثاني لبرشلونة
ق10: جووووووووووووووووووول فيران توريس يتقدم لبرشلونة برأسية مميزة
ق6: تسديدة من فيرمين لوبيز تمر أعلى المرمى
بداية المباراة