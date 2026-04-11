انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

نهاية المباراة

ق89: جووووووووووووووول راابع لبرشلونة

ق86: جووووووووووووووووووول لامين يامال يسجل الثالث

ق69: كانسيلو بمجهود فردي يسدد وحارس إسبانيول يتصدى

ق68: جوان جارسيا يتصدى لفرصة خطيرة لصالح إسبانيول

ق66: راشفورد يهدر هدف محقق

ق57: جوووووووووووول تقليص الفارق لإسبانيول

ق55: جووووووووووول ثالث لبرشلونة لكن تسلل

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق40: فيرمين لوبيز يهدر هدف محقق

ق31: لامين يسدد مخالفة بطريقة مميزة وتمر فوق القائم

ق27: جوان جارسيا ينقذ برشلونة من الهدف الأول

ق25: جوووووووووووووووول فيران توريس يسجل الثاني لبرشلونة

ق10: جووووووووووووووووووول فيران توريس يتقدم لبرشلونة برأسية مميزة

ق6: تسديدة من فيرمين لوبيز تمر أعلى المرمى

بداية المباراة