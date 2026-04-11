فرصة لهروب بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر.. دورتموند يخسر من باير ليفركوزن

خسر بوروسيا دورتموند من منافسه باير ليفركوزن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل روبرت أندريش هدف المباراة الوحيد.

وتوقفت سلسلة انتصارات دورتموند المتتالية عند 4 مباريات، إذ فاز الفريق على كولن وأوجسبورج وهامبورج وشتوتجارت في بطولة الدوري.

وخرج دورتموند من جميع البطولات خلال الموسم الحالي، وأمر تتويجه بالدوري الألماني أقرب للمستحيل بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين بايرن ميونيخ.

ومن المقرر أن يواجه بايرن ميونيخ غريمه سان باولي الليلة في الجولة ذاتها، أي له فرصة الفوز.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 73 نقطة، وفي حال الفوز سيكون الفارق 12 نقطة مع دورتموند الوصيف.

وأحرز أندريش الهدف في الدقيقة 42 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 64 في وصافة الترتيب، بينما وارتفع ليفركوزن للنقطة 52 في المركز الخامس.

