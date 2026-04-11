كونميبول يقرر التحقيق مع ريناتو جاوتشو بسبب عدم حضوره لمباراة قارية خارج البرازيل

السبت، 11 أبريل 2026 - 18:08

كتب : FilGoal

ريناتو جاوتشو - فاسكو دا جاما

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول) التحقيق مع ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فاسكو دا جاما البرازيلي بسبب عدم سفره لقيادة الفريق فنيا أمام باراكاس سنترال الأرجنتيني في بطولة كوبا سود أمريكانا.

ولم يسافر المدرب البرازيلي إلى الأرجنتين وكذلك قائمة الفريق الأول وشارك فاسكو باللاعبين الشباب في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0.

ونشرت نجلة المدير الفني صورة لوالدها وهو يشاهد المباراة من منزله على شاشة التلفزيون، وهو ما فتح الباب للتساؤل حول عدم احترام المدرب المخضرم للمسابقة.

ريناتو غاوتشو، مدرب فاسكو، يشاهد المباراة ضد باراكاس سنترال – الصورة: استنساخ

ووفقا لشبكة "جلوبو" البرازيلية فإن اتحاد أمريكا الجنوبية يستند على أحد البنود في لائحته والتي تؤدي لتشويه سمعة الاتحاد قبل التحقيق: "انتهاك الحد الأدنى من المعايير لما ينبغي اعتباره سلوكا مقبولا في مجال الرياضة وكرة القدم المنظمة؛ وإهانة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وسلطاته ومسؤوليه، وما إلى ذلك، بأي شكل من الأشكال وبأي وسيلة؛ أو التصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة كرة القدم، كرياضة بشكل عام، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بشكل خاص، نتيجة لهذا السلوك".

وكان النادي قد طلب تغيير اسم المدرب قبل اللقاء ليصبح برونو لازاروني المدرب المساعد مديرا فنيا، ثم أعاد اسم جاوتشو بعد المباراة بأيام مرة أخرى لمنصب المدير الفني.

ولم يتضح العقوبات المنتظر توقيعها على المدرب البرازيلي.

لماذا قرر جاوتشو والنادي اتخاذ هذا القرار؟

خسر فاسكو من بوتافوجو يوم 5 أبريل (الأحد) على ملعبه في الدوري البرازيلي بنتيجة 2-1.

وكان عليه خوض مباراة أخرى بعد 3 أيام ضد باراكاس يوم 8 من نفس الشهر (الأربعاء) في الأرجنتين والتي انتهت بالتعادل 0-0 إذ شارك مجموعة من اللاعبين الشباب في اللقاء بالإضافة للبدلاء في غياب المدير الفني.

ويعود للبرازيل ويواجه ريمو اليوم السبت في الدوري البرازيلي خارج أرضه في بيليم.

وسبق أن صرّح بيدرينيو رئيس النادي قبل مواجهة الفريق الأرجنتيني: "لا يعني إعطاء الأولوية لإحدى المنافسات التخلي عن الأخرى. كانت الترتيبات اللوجستية لهذه المباراة صعبة. لعبنا يوم السبت، واضطررنا للسفر يوم الأحد للعب يوم الثلاثاء، ثم علينا العودة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ثم السفر إلى بيليم يوم الخميس".

وأردف "لو ذهب الفريق إلى هناك، لما كان لديهم القدرة البدنية الكافية للعب في بيليم. كان هذا قرارا اتخذه ريناتو بعد مناقشته معنا، مع مراعاة القدرة البدنية للاعبين".

وأضاف: "يستطيع من يملكون قائمة كبيرة الحفاظ على مستواهم، أما من لا يملكون ذلك فيعانون. وهذا يؤدي إلى أمور كثيرة. فإذا لم تحقق نتائج جيدة، يتولد ضغط، ويُقال المدرب".

من جهة أخرى، داردو ميلوش لاعب الفريق الأرجنتيني أبدى تعجبه من عدم سفر المدرب لخوض المباراة قائلا حينها: "ربما يكون الأمر معتادا لكنني لم أسمع أن مدرب فعل ذلك من قبل، هذا أثار انتباهي".

ويحتل فاسكو المركز الـ 12 في الدوري البرازيلي برصيد 12 نقطة بعد 10 نقطة.

