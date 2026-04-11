مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: العراق الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة قبل كأس العالم

اقترب منتخب مصر من مواجهة العراق وديا في القاهرة استعدادا لكأس العالم.

ويعمل اتحاد الكرة على تنظيم مباريات ودية لمنتخب مصر في القاهرة وأمريكا قبل كأس العالم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "منتخب العراق هو الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة وديا قبل السفر إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم".

وأضاف "نعمل للاتفاق على مباراة ودية ثانية لمنتخب مصر في القاهرة في نهاية شهر مايو قبل السفر إلى أمريكا".

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل وديا في استاد العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لكأس العالم.

كما سيلعب منتخب مصر مباريات ودية في أمريكا قبل انطلاق البطولة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.