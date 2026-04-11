مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: العراق الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة قبل كأس العالم

السبت، 11 أبريل 2026 - 17:56

كتب : محمد جمال

منتخب مصر

اقترب منتخب مصر من مواجهة العراق وديا في القاهرة استعدادا لكأس العالم.

ويعمل اتحاد الكرة على تنظيم مباريات ودية لمنتخب مصر في القاهرة وأمريكا قبل كأس العالم.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "منتخب العراق هو الأقرب لمواجهة مصر في القاهرة وديا قبل السفر إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد كما كشف في الجول.. ميلود حمدي مدربا جديدا للاتحاد السكندري

وأضاف "نعمل للاتفاق على مباراة ودية ثانية لمنتخب مصر في القاهرة في نهاية شهر مايو قبل السفر إلى أمريكا".

ويلعب منتخب مصر ضد البرازيل وديا في استاد العاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لكأس العالم.

كما سيلعب منتخب مصر مباريات ودية في أمريكا قبل انطلاق البطولة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة لكأس العالم بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اتحاد الكرة منتخب مصر كأس العالم العراق
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد سموحة طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد كما كشف في الجول.. ميلود حمدي مدربا جديدا للاتحاد السكندري
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري – الأهلي ضد سموحة 3 دقيقة | الدوري المصري
طرد حامد حمدان أمام المصري وغيابه عن مباراة الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – الشحات وشريف أساسيان أمام سموحة 24 دقيقة | الدوري المصري
دي لاورنتينس: إنفانتينو يريد أن يكون في البيت الأبيض بدلا من ترامب.. وفيفا يكذبون 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) فولام.. جوووووول صلاح 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) إسبانيول.. خطيرة لأصحاب الأرض 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات 52 دقيقة | الدوري المصري
فرصة لهروب بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر.. دورتموند يخسر من باير ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527008/مصدر-من-اتحاد-الكرة-لـ-في-الجول-العراق-الأقرب-لمواجهة-مصر-في-القاهرة-قبل-كأس-العالم