زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي

كشف أندوني زوبيزاريتا حقيقة وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال زوبيزاريتا في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا توجد مفاوضات بيني وبين الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي للنادي".

وانتشرت الكثير من التقارير في الساعات الأخيرة عن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع حارس برشلونة السابق ليتولى مهمة المدير الرياضي للقلعة الحمراء خلفا لمحمد يوسف.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شئون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل خطة الإنقاذ والإصلاح في الأهلي والتي جاء أبرز ملامحها على النحو التالي:

1- محمود الخطيب رئيس النادي سلم كامل سلطاته وصلاحياته بشكل كامل ونهائي للثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لإدارة قطاع كرة القدم بدون أدنى نية لوجود أى أدوار له من الآن فصاعدا وسيكون مثله مثل بقية أعضاء مجلس الإدارة فيما يخص قطاع الكرة.

2- ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ قررا تقسيم خطة الإنقاذ والإصلاح لقسمين، الأول عاجل والثاني بعد نهاية الموسم.

3- العاجل هو هيكلة كامل قطاع كرة القدم حيث سيتم توجيه الشكر لمحمد يوسف المدير الرياضي ولجنة التخطيط وإدارة التعاقدات وإدارة الكشف عن المواهب وقطاع الناشئين بكامل مسؤوليه وإداراته ما عدا المدير الفني الهولندي أرت لانجلر سيكون هو الاستثناء الوحيد بسبب نجاحاته في القطاع.

4- بعد نهاية الموسم سيرحل كامل جهاز الكرة للفريق الأول.

من هو زوبيزاريتا؟

يمتلك زوبيزاريتا تاريخ كبير كمدير رياضي للعديد من الأندية الكبيرة، وبدأ رحلته في هذا المنصب مع أتلتيك بلباو 2001 لـ 2004، واتجه لهذا المنصب في برشلونة عام 2010 إلى 2015، وخاض مهمة جديدة في هذا المنصب مع أولمبيك مارسيليا من 2016 لـ2020، ثم مونتيري المكسيكي، وكانت محطته الأخيرة مع بورتو البرتغالي من صيف 2024 والتي انتهت صيف 2025.

وحقق مع برشلونة كمدير رياضي دوري أبطال أوروبا عام 2011، ولقبين للدوري الإسباني، مع السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، و3 ألقاب للسوبر الإسباني ولقب واحد كأس ملك إسبانيا.

وكان سببا رئيسيا في تعاقد برشلونة مع الثنائي الشهير لويس سواريز ونيمار وتكوين ثلاثية الـ "MSN".