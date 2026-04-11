كرة سلة 3×3 – خسارة رجال وسيدات مصر في تصفيات كأس العالم

السبت، 11 أبريل 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة سلة 3×3 - رجال

خسر منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للرجال في تصفيات كأس العالم المقامة في سنغافورة، والتي تؤهل لبطولة العالم التي تقام في بولندا في شهر يونيو المقبل.

وتلقى منتخب مصر الخساراة في مباراتين أمام نيوزيلندا بنتيجة 16-15، وأمام إيطاليا بنتيجة 21-19.

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من: ميدو طه (الاتحاد السكندري) - يوسف رفعت (الاتحاد السكندري)، أحمد ياسر (الزمالك)، رامي إبراهيم (الأهلي) تحت القيادة الفنية للمدير الفني محمد سمير.

كما خسر منتخب مصر للسيدات مباراتي التصفيات أمام المجر بنتيجة 21-18، وأمام ليتوانيا بنتيجة 19-18.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات كل من: ثريا محمد – نادين سلعاوي – رنيم الجداوي (الأهلي)، هالة شعراوي (سبورتنج)، بقيادة المدير الفني عمرو عاصم.

