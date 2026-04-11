خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته لزيادة الحضور الجماهيري عن 31 ألف أمام بلوزداد

السبت، 11 أبريل 2026 - 17:32

كتب : إبراهيم رمضان

جمهور الزمالك - الزمالك ضد كايزر تشيفز

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك محاولاته للحصول على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الحضور الجماهير خلال مواجهة شباب بلوزداد.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة ضمن إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يكثف محاولاته للحصول على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد جماهيره من 31 ألف مشجع إلى الحضور بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، أو الوصول إلى أقصى عدد مسموح به، خلال مواجهة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وفاز الزمالك على شباب بلوزداد ذهابا بهدف دون في المباراة التي أقيمت في الجزائر.

وسجل البرازيلي جوان بيزيرا هدف الزمالك في شباك بلوزداد قبل أن يغادر مصابا بين شوطي المباراة.

