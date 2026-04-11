تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول

عاد بابلو جافي لاعب برشلونة إلى تشكيل الفريق الأساسي بعد غياب طويل بسبب الإصابة في مواجهة إسبانيول.

ويخوض برشلونة المباراة أمام إسبانيول في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويعد ذلك الظهور الأساسي الأول لجافي مع برشلونة هذا الموسم بعدما شارك من قبل في مباراتين كبديل.

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إسبانيول.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - رونالد أراوخو.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - إريك جارسيا.

الهجوم: فيرمين لوبيز - فيران توريس - لامين يامال.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.