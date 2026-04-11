تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول

السبت، 11 أبريل 2026 - 17:13

كتب : FilGoal

عودة جافي للمشاركة مع برشلونة ضد إشبيلية

عاد بابلو جافي لاعب برشلونة إلى تشكيل الفريق الأساسي بعد غياب طويل بسبب الإصابة في مواجهة إسبانيول.

ويخوض برشلونة المباراة أمام إسبانيول في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

ويعد ذلك الظهور الأساسي الأول لجافي مع برشلونة هذا الموسم بعدما شارك من قبل في مباراتين كبديل.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد

وأعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل الفريق لمواجهة إسبانيول.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - رونالد أراوخو.

الوسط: بابلو جافي - بيدري - إريك جارسيا.

الهجوم: فيرمين لوبيز - فيران توريس - لامين يامال.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

برشلونة إسبانيول جافي الدوري الإسباني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة وصلاح أساسي مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة فرصة لهروب بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر.. دورتموند يخسر من باير ليفركوزن تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون.. وبرايتون يُقرب بيرنلي من الهبوط رومانو: توتنام يتوصل لاتفاق لضم روبرتسون.. وحالة واحدة لإبرام الصفقة تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام فولام حريق يلتهم غرفة خلع ملابس بازل بوجبا: مستقبلي؟ وفقا لما سمعت سأستمر لفترة طويلة مع موناكو
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) فولام.. انطلاق المباراة وصلاح أساسي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
إكرامي: قبول الطعن في المحكمة الفيدرالية بشأن إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات 10 دقيقة | الدوري المصري
فرصة لهروب بايرن ميونيخ بالصدارة أكثر.. دورتموند يخسر من باير ليفركوزن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كونميبول يقرر التحقيق مع ريناتو جاوتشو بسبب عدم حضوره لمباراة قارية خارج البرازيل 23 دقيقة | أمريكا
زوبيزاريتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي لتولي منصب المدير الرياضي 27 دقيقة | الكرة المصرية
غزل المحلة يصرف تذاكر مجانية لجماهيره في مباراة وادي دجلة 27 دقيقة | الدوري المصري
تعادل مثير بين برينتفورد وإيفرتون.. وبرايتون يُقرب بيرنلي من الهبوط 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/527001/تشكيل-برشلونة-جافي-يبدأ-أساسيا-لأول-مرة-هذا-الموسم-ضد-إسبانيول