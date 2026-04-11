تشكيل المصري - الشامي وميدو جابر أساسيان أمام بيراميدز في الظهور الأول لعماد النحاس
السبت، 11 أبريل 2026 - 15:59
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي ميدو جابر ومحمد الشامي في التشكيل الأساسي للنادي المصري أمام بيراميدز.
ويلعب المصري أمام بيراميدز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة البطل بالدوري المصري.
وتشهد مباراة المصري أمام بيراميدز الظهور الأول لعناد النحاس مدرب الفريق البورسعيدي الجديد.
وجاء تشكيل المصري أمام بيراميدز كالتالي:
الحارس: عصام ثروت.
الدفاع: باهر المحمدي - أحمد منصور - خالد صبحي.
الوسط: كريم العراقي - محمود حمادة - محمد مخلوف - مصطفى العش
الهجوم: محمد الشامي - منذر طمين - ميدو جابر.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق أقل 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.
فيما يتواجد المصري في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.
