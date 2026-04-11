الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية

يرى معين الشعباني مدرب نهضة بركان ان فريقه يملك الأفضلية قبل المواجهة المرتقبة ضد الجيش الملكي بفضل الخبرات التي اكتسبها من المشاركة بالكونفدرالية.

ويحل نهضة بركان حامل لقب النسخة الماضية من الكونفدرالية ضيفا على الجيش الملكي مساء اليوم ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشعباني في تصريحات للصحفيين: "تنتظرنا مواجهة مهمة جدا بين فريقين يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد. المباراة ستكون مباراة كبيرة على جميع المستويات، وأتمنى أن يظهر فريقي بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف "الجيش الملكي فريق ممتاز ويقدم مستويات جيدة باستمرارية واضحة، لكن نهضة بركان يتطلع بدوره لتقديم مباراة قوية وهو في أفضل جاهزية".

وشدد "الفريق يملك خبرة متراكمة في المسابقات الإفريقية، خصوصا في كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمنح اللاعبين أفضلية في التعامل مع الأدوار الإقصائية داخل دوري أبطال إفريقيا".

وعن إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان أوضح "العقوبة المسلطة عليه لمدة سنتين بسبب المنشطات جاءت قاسية، خاصة وأن توقيتها جاء قبل 48 ساعة فقط من مباراة مهمة جدا".

وأتم تصريحاته "الموساوي يعتبر ابن النادي، الخطأ لم يكن عن قصد وجاء بسبب مرض. إذا ارتكب اللاعب أي شيء مخالف سأكون أول من يعاتبه، لكن في الوقت الحالي أقف إلى جانبه وأمنحه الدعم الكامل".

وتأهل نهضة بركان إلى نصف النهائي بعد سيناريو مجنون أمام الهلال السوداني.

فيما حجز الجيش الملكي مقعده في نصف النهائي بالفوز على بيراميدز 3-2 في مجموع المباراتين.