رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول المدرب الجديد

السبت، 11 أبريل 2026 - 15:06

كتب : هاني العوضي

ميلود حمدي

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد عن موعد وصول المدرب الجديد للفريق السكندري.

واتفق الاتحاد مع الفرنسي الجزائري ميلود حمدي لتولي تدريبه خلفا لتامر مصطفى.

وقال محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "ميلود حمدي يصل اليوم لتولي تدريب الفريق، وأيمن عبد العزيز سيقود المران لحين وصوله المدرب الجديد".

ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

