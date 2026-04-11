حريق يلتهم غرفة خلع ملابس بازل

أعلن نادي بازل اندلاع حريقا بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق في ملعب سان جاكوب بارك.

وبناء عليه تم تأجيل مباراة بازل ضد ثون والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بالجولة 33 من الدوري السويسري.

الحريق حدث في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

الحريق دمر غرفة خلع الملابس بالكامل والتهم المعدات وجميع مستلزمات الفريق الأول، كما تضررت مكاتب الجهاز الفني ومناطق العلاج الطبيعي وغرفة الاستحمام.

كما تضررت أحذية اللاعبين الشخصية وجميع أطقم المباريات والملابس الاحتياطية والمعدات والتقنيات اللازمة لإقامة المباريات.

ويجري بازل حاليا مشاورات مكثفة مع الجهات المختصة ورابطة الدوري السويسري بشأن الخطوات المقبلة قبل الإعلان عنها.

ويحتل بازل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن سانت جالين صاحب الصدارة.