حريق يلتهم غرفة خلع ملابس بازل

السبت، 11 أبريل 2026 - 13:51

كتب : FilGoal

ملعب بازل

أعلن نادي بازل اندلاع حريقا بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق في ملعب سان جاكوب بارك.

وبناء عليه تم تأجيل مباراة بازل ضد ثون والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بالجولة 33 من الدوري السويسري.

الحريق حدث في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

بعد رحيله قبل 12 عاما.. شاكيري يعود إلى بازل مواهب لا تنتهي.. رومانو: تشيلسي يتفق مع بازل لضم موهبة البرتغال بازل يبقي محمد دراجر في الدوري السويسري حوار كولر - الفارق بين الأهلي وبازل.. قصة "صلاة البدلاء" والغاز المسيل في السودان

الحريق دمر غرفة خلع الملابس بالكامل والتهم المعدات وجميع مستلزمات الفريق الأول، كما تضررت مكاتب الجهاز الفني ومناطق العلاج الطبيعي وغرفة الاستحمام.

كما تضررت أحذية اللاعبين الشخصية وجميع أطقم المباريات والملابس الاحتياطية والمعدات والتقنيات اللازمة لإقامة المباريات.

ويجري بازل حاليا مشاورات مكثفة مع الجهات المختصة ورابطة الدوري السويسري بشأن الخطوات المقبلة قبل الإعلان عنها.

ويحتل بازل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السويسري برصيد 53 نقطة وبفارق 5 نقاط عن سانت جالين صاحب الصدارة.

بوجبا: مستقبلي؟ وفقا لما سمعت سأستمر لفترة طويلة مع موناكو مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027 مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر كسر سلسلة اللاهزيمة.. نادي باريس يمطر شباك موناكو برباعية لعنة مبابي مستمرة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع جيرونا بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) جيرونا.. تعثر جديد
الشعباني: الكونفدرالية منحتنا الأفضلية.. وعقوبة الموساوي قاسية 6 دقيقة | الوطن العربي
الدوري يعود للملعب.. بورنموث يفوز على أرسنال ويقوف سلسلة اللا هزيمة 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الجيش الملكي: تفاصيل صغيرة ستحسم هوية المتأهل لنهائي دوري الأبطال 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول موعد وصول المدرب الجديد 45 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية السعودية: اليوناني دونيس مرشح لخلافة رينارد ساعة | سعودي في الجول
حريق يلتهم غرفة خلع ملابس بازل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(2) بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - هافيرتز ومارتينيلي أساسيان ضد بورنموث 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
