قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول

السبت، 11 أبريل 2026 - 12:20

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب مساء اليوم السبت ضد إسبانيول.

ويلتقي برشلونة مع إسبانيول على ملعب كامب نو بالجولة 31 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة فرينكي دي يونج بعد تعافيه من الإصابة، بينما يستمر غياب رافينيا بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: جوان جارسيا - فويتشيك تشيزني - إدير ألير.

الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - كورتيس - تشافي إسبارت.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - داني أولمو - فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - ماركوس راشفورد - روني بردغجي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526985/قائمة-برشلونة-عودة-دي-يونج-واستمرار-غياب-رافينيا-ضد-إسبانيول