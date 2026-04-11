بوجبا: مستقبلي؟ وفقا لما سمعت سأستمر لفترة طويلة مع موناكو

السبت، 11 أبريل 2026 - 12:09

كتب : FilGoal

شدد بول بوجبا لاعب موناكو على نيته في الاستمرار لفترة طويلة مع الفريق.

وخسر موناكو من من باريس بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وقال بوجبا للصحفيين عقب المباراة: "ما زلت هنا ومن خلال ما سمعته، سأستمر مع موناكو على المدى الطويل، لقد لعبت وقتا أطول بكثير مقارنة بالمرة الماضية عندما شاركت وأنا أستعيد قوتي تدريجيا".

وشهدت المباراة مشاركة بوجبا كبديل بالدقيقة 69 كبديل بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم بوجبا لموناكو في بداية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

صاحب الـ 33 عاما شارك في مباراته الرابعة منذ بداية الموسم الحالي بقميص موناكو وبإجمالي 51 دقيقة.

بول بوجبا موناكو الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526984/بوجبا-مستقبلي-وفقا-لما-سمعت-سأستمر-لفترة-طويلة-مع-موناكو