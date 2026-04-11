بوجبا: مستقبلي؟ وفقا لما سمعت سأستمر لفترة طويلة مع موناكو

شدد بول بوجبا لاعب موناكو على نيته في الاستمرار لفترة طويلة مع الفريق.

وخسر موناكو من من باريس بأربعة أهداف مقابل هدف بالجولة 29 من الدوري الفرنسي.

وقال بوجبا للصحفيين عقب المباراة: "ما زلت هنا ومن خلال ما سمعته، سأستمر مع موناكو على المدى الطويل، لقد لعبت وقتا أطول بكثير مقارنة بالمرة الماضية عندما شاركت وأنا أستعيد قوتي تدريجيا".

وشهدت المباراة مشاركة بوجبا كبديل بالدقيقة 69 كبديل بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وانضم بوجبا لموناكو في بداية الموسم الحالي بصفقة انتقال حر.

وعاد النجم الفرنسي للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

صاحب الـ 33 عاما شارك في مباراته الرابعة منذ بداية الموسم الحالي بقميص موناكو وبإجمالي 51 دقيقة.