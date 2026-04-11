موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي

السبت، 11 أبريل 2026 - 11:16

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

قدم برشلونة عرضا لتجديد عقد لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن وكيل اللاعب وصل إلى برشلونة خلبال الأسبوع الحالي للحديث عن تفاصيل العقد.

العرض يتضمن التجديد لموسم إضافي مع تقليل راتب ليفاندوفسكي.

التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة.. وألفاريز أساسي مع أتلتيكو مدريد "حان الوقت لنقول وداعا".. ليفاندوفسكي يلمح لاعتزاله الدولي تقرير: برشلونة يعرض تجديد عقد ليفاندوفسكي موسما واحدا.. والقرار بيد اللاعب "ما قلته لم يتغير".. ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن اللاعب قد تلقى اهتمام أيضا من ميلان ويوفنتوس وشيكاغو فاير بالإضافة إلى عدة عروض سعودية.

الخيار الأقرب هو قبول اللاعب بالعرض الذي يرغب بالاستمرار مع برشلونة كخيار أول.

صاحب الـ 37 عاما انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك ليفاندوفسكي منذ بداية الموسم الحالي في 39 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر لعنة مبابي مستمرة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع جيرونا انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) جيرونا.. تعثر جديد الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يقود الوسط أمام جيرونا سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد مؤتمر فليك: دي يونج سيتواجد في مواجهة إسبانيول.. ولم أستقر على تشكيل المباراة
حريق يلتهم غرفة خلع ملابس بازل 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) بورنموث.. جوووول أول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أرسنال - هافيرتز ومارتينيلي أساسيان ضد بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول ساعة | الدوري الإسباني
بوجبا: مستقبلي؟ وفقا لما سمعت سأستمر لفترة طويلة مع موناكو ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي 2 ساعة | الدوري الإسباني
مواعيد مباريات السبت 11 أبريل - الأهلي ضد سموحة.. ودربي برشلونة 3 ساعة | الدوري المصري
الشرق الأوسط: أهلي جدة يدرس طلب حكام أجانب من النخبة 13 ساعة | الوطن العربي
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
