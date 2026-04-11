موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي

قدم برشلونة عرضا لتجديد عقد لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن وكيل اللاعب وصل إلى برشلونة خلبال الأسبوع الحالي للحديث عن تفاصيل العقد.

العرض يتضمن التجديد لموسم إضافي مع تقليل راتب ليفاندوفسكي.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن اللاعب قد تلقى اهتمام أيضا من ميلان ويوفنتوس وشيكاغو فاير بالإضافة إلى عدة عروض سعودية.

الخيار الأقرب هو قبول اللاعب بالعرض الذي يرغب بالاستمرار مع برشلونة كخيار أول.

صاحب الـ 37 عاما انضم لبرشلونة في 2022 قادما من بايرن ميونيخ.

وشارك ليفاندوفسكي منذ بداية الموسم الحالي في 39 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 آخرين.