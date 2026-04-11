الشرق الأوسط: أهلي جدة يدرس طلب حكام أجانب من النخبة

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:53

كتب : FilGoal

كشفت صحيفة الشرق الأوسط موقف أهلي جدة من الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة في الدوري السعودي.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة يريد الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة بالدوري السعودي.

ويأتي ذلك بسبب الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل 1-1، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل في الشارع الرياضي، بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي واجهت اعتراضا من جانب إدارة النادي وجماهيره.

ووفقا لتقرير الشرق الأوسط، يأتي هذا التوجه في إطار حرص إدارة الأهلي على ضمان أكبر قدر من العدالة التحكيمية في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع تصاعد المطالب الجماهيرية بضرورة تحسين مستوى التحكيم.

يذكر أن إدارة النادي كانت قد تحركت فور نهاية المباراة بتقديم مذكرة احتجاج رسمية، قبل أن تعزز موقفها لاحقًا بمذكرة جديدة مدعومة بنصوص ولوائح ترى أنها تدعم موقفها القانوني.

وقال إيفان توني لاعب أهلي جدة عبر قناة ثمانية: "كانت هناك ركلتا جزاء واضحتان لم تُحتسبا لنا في هذه المباراة. لا أعرف هل كان ينتظر الحكم أن يمسك اللاعب الكرة بيديه الإثنين لاحتساب المخالفة؟ ".

وأضاف "عندما ذهبنا للتحدث مع الحكم، فوجئنا برد غريب، حيث قال: ركزوا على دوري أبطال آسيا. كيف يمكن لحكم أن يقول ذلك للاعبين داخل الملعب؟. إذا أردت أن أتكلم بصراحة قد يسبب لي مشاكل".

وأتم تصريحاته "طوال الموسم هذه الحالات تحتسب دائما، لكن يبدو أن الأمور تتغير في الوقت الحاسم. القرارات كانت واضحة للجميع، لكن يبدو أن ذهنه كان في مكان آخر".

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع الفيحاء في لقاء شهد مطالبات الأول باحتساب ركلتي جزاء.

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

