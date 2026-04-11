الشرق الأوسط: أهلي جدة يدرس طلب حكام أجانب من النخبة
السبت، 11 أبريل 2026 - 00:53
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة الشرق الأوسط موقف أهلي جدة من الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة في الدوري السعودي.
وأوضح التقرير أن أهلي جدة يريد الاستعانة بحكام أجانب في مبارياته المقبلة بالدوري السعودي.
ويأتي ذلك بسبب الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء والتي انتهت بالتعادل 1-1، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل في الشارع الرياضي، بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي واجهت اعتراضا من جانب إدارة النادي وجماهيره.
ووفقا لتقرير الشرق الأوسط، يأتي هذا التوجه في إطار حرص إدارة الأهلي على ضمان أكبر قدر من العدالة التحكيمية في المرحلة الحاسمة من الموسم، خاصة مع تصاعد المطالب الجماهيرية بضرورة تحسين مستوى التحكيم.
