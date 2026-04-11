ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد
السبت، 11 أبريل 2026 - 00:41
كتب : FilGoal
خضع ثنائي فريق الزمالك، عمر جابر ومحمود بنتايك خضع لكشف المنشطات عقب مباراة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.
وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا.
وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.
شاهد هدف الزمالك الأول في شباك شباب بلوزداد ⚽️#كأس_الاتحاد_الإفريقي | #شباب_بلوزداد | #الزمالك pic.twitter.com/vMgXLBxSCC— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 10, 2026
وشارك عمر جابر في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مواجهة شباب بلوزداد.
فيما حل محمود بنتايك بديلا في الشوط الثاني، وشارك بدلا من المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.
