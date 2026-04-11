محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز

شدد محمد إسماعيل مدافع الزمالك على ضرورة التركيز في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية.

وحقق الزمالك انتصارا هاما أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر كاف: "لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة، والزمالك سيخوض لقاء العودة من أجل الفوز وتأكيد التأهل للمباراة النهائية".

وواصل "كنا أفضل في الشوط الأول، وحاولنا في الشوط الثاني الحفاظ على التقدم".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.