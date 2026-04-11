محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:41

كتب : FilGoal

شدد محمد إسماعيل مدافع الزمالك على ضرورة التركيز في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد من أجل التأهل لنهائي الكونفدرالية.

وحقق الزمالك انتصارا هاما أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر كاف: "لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة، والزمالك سيخوض لقاء العودة من أجل الفوز وتأكيد التأهل للمباراة النهائية".

الأول بقميص الزمالك.. محمد إسماعيل يتعادل للأبيض أمام سيراميكا محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر محمد إسماعيل والشناوي.. 4 لاعبين ينضمون لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر – أحمد الشناوي ومحمد إسماعيل و6 محترفين على رأس اختيارات حسام حسن

وواصل "كنا أفضل في الشوط الأول، وحاولنا في الشوط الثاني الحفاظ على التقدم".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل
الشرق الأوسط: أهلي جدة يدرس طلب حكام أجانب من النخبة ساعة | الوطن العربي
محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط ساعة | الكرة الإفريقية
ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد 2 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات 2 ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين 2 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا 2 ساعة | الكرة المصرية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
