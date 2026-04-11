عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

الزمالك - عمر جابر

شدد عمر جابر قائد الزمالك على أن مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري لم تكن سهلة رغم الانتصار الثمين.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجزائر في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال عمر جابر عبر المركز الإعلامي للزمالك: "المباراة لم تكن سهلة وواجهنا منافسا قويا أمام جماهيره".

وأضاف "سعينا بالخروج بنتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة العودة في القاهرة".

وأتم "الزمالك فريق كبير، وعلى مر التاريخ يلعب دائما من أجل تحقيق البطولات والألقاب".

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

وخسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة عضلية تعرض لها اللاعب البرازيلي.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا والدفع بأحمد شريف بين الشوطين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

