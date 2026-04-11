مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:12

كتب : FilGoal

شدد معتمد جمال مدرب الزمالك على أن مهمة فريقه لم تنته بعد، رغم الفوز الثمين على شباب بلوزداد الجزائري.

وفاز الزمالك على منافسه شباب بلوزداد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالجزائر في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي: "المباراة كانت صعبة على الفريقين كما توقعت، وفريق شباب بلوزداد منافس قوي ويضم لاعبين مميزين، لكن الزمالك استغل خبرات لاعبيه وفرض أسلوبه في معظم فترات المباراة وحقق الهدف المطلوب".

وأوضح "جوان بيزيرا كان حزينا بعد خروجه بسبب الإصابة بعدما اشتكى من العضلة الخلفية، وكان يرغب في الاستمرار لكني رفضت المجازفة به لحاجة الفريق لخدماته في لقاء العودة".

وتابع "الزمالك انتهى من الشوط الأول، وهناك الشوط الثاني والأهم في مصر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق ويتأهل الفريق للمباراة النهائية".

وشدد "اللاعبون بذلوا قصارى جهدهم في اللقاء وكان هدفنا الخروج بأفضل نتيجة، وأشكر اللاعبين على المباراة الكبيرة التي قدموها تحت ضغط جماهيري كبير، ولاعبو الفريق كانوا على قدر المسؤولية".

وأتم "مباراة العودة ستكون صعبة، وشباب بلوزداد فريق يلعب كرة حديثة. النتيجة خادعة والزمالك لم يحسم التأهل ولاعبو الفريق في حالة تركيز من أجل الحسم في الشوط الثاني".

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

وخسر الزمالك مجهودات بيزيرا خلال المباراة بعد تألقه في الشوط الأول وتسجيله لهدف ومساعدة الفريق في التحولات السريعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن القرار جاء بعد إصابة عضلية تعرض لها اللاعب البرازيلي.

وقرر معتمد جمال مدرب الفريق استبدال بيزيرا والدفع بأحمد شريف بين الشوطين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 17 أبريل على استاد القاهرة.

