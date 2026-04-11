مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:05

كتب : FilGoal

أربيلوا

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على تعنت الحكام ضد فريقه في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة أمام جيرونا.

وتعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "العرقلة التي تعرض لها مبابي ركلة جزاء واضحة، يمكن رؤية أنها ركلة جزاء حتى من القمر، لكن هذا هو واقعنا الآن، نفس الأمور تتكرر كل أسبوع، تقنية الفيديو تتدخل عندما تريد، وعندما لا تريد، يتم تجاهل اللقطة تمامًا".

وواصل "كان يجب أن نفوز الليلة، فقد صنعنا العديد من الفرص، وكان علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "لست قلقا على الإطلاق بشأن إهدار مبابي وفينيسيوس جونيور للفرص مؤخرا، هما اثنان من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، فكيف يمكن أن أقلق عليهما؟".

وعن مباراة بايرن ميونيخ قال: "علينا تقديم مجهود كبير يوم الأربعاء، سندرس جيدا ما حدث في مباراة الذهاب، ونحدد ما قدمناه بشكل جيد وما لم يكن كذلك، ونعمل على تصحيحه".

وواصل "يوم الأربعاء ستكون ليلتنا، وسنقدم كل شيء من أجل التأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا".

وسجل فيدريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الوحيد، وجاء هدف جيرونا عن طريق توماس ليمار.

وتستمر لعنة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك في 3 مباريات في مختلف المسابقات، وخسر الفريق مباراتين أمام ريال مايوركا وبايرن ميونيخ وتعادل الآن مع جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 70 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويقلص الفارق لـ6 نقاط مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي سيخوض مباراة غدا السبت أمام إسبانيول.

ورفع جيرونا رصيده للنقطة 38 في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا جيرونا
أخر الأخبار
ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد 3 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز 3 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات 24 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين 26 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا 32 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526974/مؤتمر-أربيلوا-يمكن-رؤية-عرقلة-مبابي-ركلة-جزاء-من-القمر