مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على تعنت الحكام ضد فريقه في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة أمام جيرونا.

وتعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي: "العرقلة التي تعرض لها مبابي ركلة جزاء واضحة، يمكن رؤية أنها ركلة جزاء حتى من القمر، لكن هذا هو واقعنا الآن، نفس الأمور تتكرر كل أسبوع، تقنية الفيديو تتدخل عندما تريد، وعندما لا تريد، يتم تجاهل اللقطة تمامًا".

وواصل "كان يجب أن نفوز الليلة، فقد صنعنا العديد من الفرص، وكان علينا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "لست قلقا على الإطلاق بشأن إهدار مبابي وفينيسيوس جونيور للفرص مؤخرا، هما اثنان من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، فكيف يمكن أن أقلق عليهما؟".

وعن مباراة بايرن ميونيخ قال: "علينا تقديم مجهود كبير يوم الأربعاء، سندرس جيدا ما حدث في مباراة الذهاب، ونحدد ما قدمناه بشكل جيد وما لم يكن كذلك، ونعمل على تصحيحه".

وواصل "يوم الأربعاء ستكون ليلتنا، وسنقدم كل شيء من أجل التأهل للدور المقبل في دوري أبطال أوروبا".

وسجل فيدريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الوحيد، وجاء هدف جيرونا عن طريق توماس ليمار.

وتستمر لعنة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك في 3 مباريات في مختلف المسابقات، وخسر الفريق مباراتين أمام ريال مايوركا وبايرن ميونيخ وتعادل الآن مع جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 70 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويقلص الفارق لـ6 نقاط مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي سيخوض مباراة غدا السبت أمام إسبانيول.

ورفع جيرونا رصيده للنقطة 38 في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.