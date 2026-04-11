إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين

عبر إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك عن تطلع فريقه لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال المدرب في تصريحات عقب اللقاء:"كنا نعلم صعوبة المباراة، لأنها أمام منافس قوي، والزمالك استطاع التسجيل في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز، ولا يزال هناك شوط آخر في القاهرة، ونتطلع للفوز في مباراة العودة وتأكيد التأهل".

وواصل "نمتلك حراس مرمى مميزين وعلى أعلى مستوى وأي حارس يشارك قادر على التألق وحماية عرين الفريق".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.