إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين

السبت، 11 أبريل 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

إبراهيم صلاح مدرب الزمالك

عبر إبراهيم صلاح المدرب العام للزمالك عن تطلع فريقه لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب.

وحقق الزمالك انتصارا ثمينا بهدف مقابل لا شيء في ذهاب الدور نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال المدرب في تصريحات عقب اللقاء:"كنا نعلم صعوبة المباراة، لأنها أمام منافس قوي، والزمالك استطاع التسجيل في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز، ولا يزال هناك شوط آخر في القاهرة، ونتطلع للفوز في مباراة العودة وتأكيد التأهل".

أخبار متعلقة:
إبراهيم صلاح: طرد محمد صبحي زاد من دوافع اللاعبين إبراهيم صلاح: نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب.. وضغط المباريات صعب إبراهيم صلاح: لاعبو الزمالك أبطال.. وحافظنا على عمر جابر لمواجهة كايزر تشيفز إبراهيم صلاح: سنحاول تعويض نبيل عماد.. وعبد الله السعيد سيشارك بالتدريج

وواصل "نمتلك حراس مرمى مميزين وعلى أعلى مستوى وأي حارس يشارك قادر على التألق وحماية عرين الفريق".

وأقيمت المباراة على ملعب نيلسون مانديلا معقل الفريق الجزائري.

وسجل جوان بيزيرا هدف الزمالك الوحيد.

ويعد فوز الزمالك ثمينا بسبب أحداث المباراة إذ أدى الشوط الأول بأداء جعله يتقدم بهدف دون رد، ثم تلقى الزمالك الخسارة الأصعب.

وأحرز شباب بلوزداد عن طريق إيهاب بلحسيني في الشوط الثاني، لكن بعد عودة الحكم إلى الفيديو اكتشف لمسة يد على اللاعب قبل أن يسدد الكرة بقدمه ليلغي الهدف.

إبراهيم صلاح نادي الزمالك
نرشح لكم
محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بيزيرا لاعب شباب بلوزداد: سنحقق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في مصر مدرب شباب بلوزداد: صنعنا عدة فرص أمام الزمالك ولكن لم نسجل
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: أهلي جدة يدرس طلب حكام أجانب من النخبة 28 دقيقة | الوطن العربي
محمد إبراهيم: دخلنا في أجواء مباراة شباب بلوزداد سريعا رغم الضغط 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد 39 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل: لا يزال هناك شوط آخر في القاهرة سنخوضه للفوز 40 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر سيتي يجدد عقد بيتينيلي حتى 2027 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر جابر: مباراة بلوزداد لم تكن سهلة.. والزمالك يلعب دائما من أجل البطولات ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم صلاح: نتطلع للفوز على شباب بلوزداد في الإياب.. ولدينا حراس مميزين ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: النتيجة خادعة.. ورفضت المجازفة بـ بيزيرا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526972/إبراهيم-صلاح-نتطلع-للفوز-على-شباب-بلوزداد-في-الإياب-ولدينا-حراس-مميزين