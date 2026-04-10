اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب الجونة بفوز مثير على نور الشربيني.. ومحمد زكريا وصيفا

حققت هانيا الحمامي لقب بطولة الجونة للاسكواش (سيدات) بعد فوز مثير على نور الشربيني.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

وتوجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الجونة (سيدات) بالفوز على نور الشربيني 3-2.

وانتهى الشوط الفاصل بفوز هانيا الحمامي على نور الشربيني 11-9.

وفي نهائي الرجال، خسر محمد زكريا نهائي البطولة على يد البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0.

ويعد زكريا أصغر لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى للرجال في الاسكواش خلال آخر 20 عاما.

وشهدت نهائيات بطولة الجونة للاسكواش حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

هانيا الحمامي توجت ببطولة الجونة للمرة الثانية بعدما فازت بها عام 2022.

🏆 Hania El Hammamy has claimed the 2026 El Gouna title after a five-game epic against World Champion Nour El Sherbini! 🇪🇬 The Egyptian earns her SIXTH title of the season in style on the Red Sea! 🙌#psasquashtour pic.twitter.com/p2wEhKuNPz — PSA Squash Tour (@PSASquashTour) April 10, 2026

فيما سبق وأن حققت نور الشربيني لقب بطولة الجونة للاسكواش مرة واحدة.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.