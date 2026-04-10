اسكواش - هانيا الحمامي تحصد لقب الجونة بفوز مثير على نور الشربيني.. ومحمد زكريا وصيفا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 23:32

كتب : محمد سمير

بطولة الجونة للاسكواش

حققت هانيا الحمامي لقب بطولة الجونة للاسكواش (سيدات) بعد فوز مثير على نور الشربيني.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة

وتوجت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بلقب بطولة الجونة (سيدات) بالفوز على نور الشربيني 3-2.

وانتهى الشوط الفاصل بفوز هانيا الحمامي على نور الشربيني 11-9.

وفي نهائي الرجال، خسر محمد زكريا نهائي البطولة على يد البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0.

ويعد زكريا أصغر لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى للرجال في الاسكواش خلال آخر 20 عاما.

وشهدت نهائيات بطولة الجونة للاسكواش حضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة.

هانيا الحمامي توجت ببطولة الجونة للمرة الثانية بعدما فازت بها عام 2022.

فيما سبق وأن حققت نور الشربيني لقب بطولة الجونة للاسكواش مرة واحدة.

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.

نرشح لكم
كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء للمرة الرابعة على التوالي.. الأهلي بطلا لدوري كرة اليد كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول
