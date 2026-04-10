لعنة مبابي مستمرة.. ريال مدريد يواصل إهدار النقاط ويتعادل مع جيرونا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 23:24

كتب : عبد الرحمن شريف

تعادل ريال مدريد مع جيرونا بهدف في الجولة 31 الخاصة بذكريات الدوري الإسباني.

وسجل فيدريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الوحيد، وجاء هدف جيرونا عن طريق توماس ليمار.

وتستمر لعنة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع ريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة، إذ شارك في 3 مباريات في مختلف المسابقات، وخسر الفريق مباراتين أمام ريال مايوركا وبايرن ميونيخ وتعادل الآن مع جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 70 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويقلص الفارق لـ6 نقاط مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي سيخوض مباراة غدا السبت أمام إسبانيول.

ورفع جيرونا رصيده للنقطة 38 في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وانطلقت الجولة على أجواء ذكريات الدوري الإسباني في طريقة عرض تشكيلات الفرق وأطقم حكام المباريات.

وصف المباراة

انطلقت المباراة بفرصة مهدرة من كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد أمام مرمى جيرونا في الدقيقة 6.

وأهدر مبابي من جديد في الدقيقة 10 وأنقذها أكسيل فيتسل مدافع جيرونا من خط المرمى.

وأرسل براهيم دياز وسط ملعب ريال مدريد عرضية مميزة لجود بيلنجهام لاعب الميرينجي والذي أهدرها أمام المرمى في الدقيقة 22.

وسدد عز الدين أوناحي كرة مباغتة مرت بجوار المرمى في الدقيقة 24.

ولم يستغل فينيسيوس جونيور كرة أمام المرمى في الدقيقة 42 وأهدرها أمام اندهاش ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ويحطم ريال مدريد رقما سلبيا في الدوري الإسباني إذ فشل ريال مدريد في التسجيل خلال الشوط الأول في كل من مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة له دون تسجيل في الشوط الأول منذ سبتمبر 2024.

وسجل فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الهدف الأول للميرينجي عند الدقيقة 51 من تصويبة صاروخية سكنت شباك جيرونا ليتقدم الفريق الملكي أولا.

وبعد مرور 11 دقيقة من هدف ريال مدريد عادل توماس ليمار النتيجة لجيرونا بتسديدة مميزة سكنت شباك أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وأهدر فينيسيوس فرصة خطيرة في الدقيقة 80 بعد تصدي لحارس جيرونا.

وطالب ريال مدريد حكم المباراة بوجود ركلة جزاء في الدقيقة 89 لصالح كيليان مبابي لكن الحكم أقر بعدم وجود ركلة جزاء.

لتنتهي المباراة بالتعادل ويواصل ريال مدريد نزيف النقاط في مباراتين على التوالي بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف.

