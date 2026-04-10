رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 22:42

كتب : هاني العوضي

ميلود حمدي - مدرب الإسماعيلي

كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن توصل ناديه لاتفاق مع الجزائري ميلود حمدي لتدريب الفريق خلفا لتامر مصطفى.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وقال محمد أحمد سلامة لـFilGoal.com : "تم الاتفاق مع الجزائري ميلود حمدي لتولي تدريب الفريق".

خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام أمام سيراميكا "خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد

وأضاف "أيمن عبد العزيز سيعاون ميلود حمدي، على أن يتولى أسامة عبد الكريم مهمة تدريب حراس المرمى".

وأتم "التونسي أيمن حبيبي سيعمل كمدرب مساعد ومعد بدني في الجهاز الفني".

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

نرشح لكم
قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش الثالثة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ضد سموحة قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى بادجي: حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي.. ولن أتوسل للمشاركة في المباريات كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
استجابة سريعة.. وزارة الرياضة تتبنى حالة الناشئ حمزة رضا 37 دقيقة | الكرة المصرية
كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك 41 دقيقة | رياضات أخرى
الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
ربيعة سجل بالكعب.. العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز قاتل على شباب الأهلي دبي ساعة | الوطن العربي
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش ساعة | الدوري المصري
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 3 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
