رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه
الجمعة، 10 أبريل 2026 - 22:42
كتب : هاني العوضي
كشف محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن توصل ناديه لاتفاق مع الجزائري ميلود حمدي لتدريب الفريق خلفا لتامر مصطفى.
ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا
وقال محمد أحمد سلامة لـFilGoal.com : "تم الاتفاق مع الجزائري ميلود حمدي لتولي تدريب الفريق".
وأضاف "أيمن عبد العزيز سيعاون ميلود حمدي، على أن يتولى أسامة عبد الكريم مهمة تدريب حراس المرمى".
وأتم "التونسي أيمن حبيبي سيعمل كمدرب مساعد ومعد بدني في الجهاز الفني".
ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.
ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.
