كسر سلسلة اللاهزيمة.. نادي باريس يمطر شباك موناكو برباعية

سقط موناكو أمام نادي باريس في الجولة 29 من الدوري الفرنسي بنتيجة 4-1.

وسجل رباعية نادي باريس كل من: تشيرو إيموبيلي، وجوناثان إيكوني هدفين، ولوكا كوليوشو، بينما أحرز هدف موناكو الوحيد فالاروين بالوجن.

ورفع باريس رصيده عند النقطة 35 في المركز 12، وتجمد رصيد موناكو عند النقطة 49 في المركز الخامس.

وشهدت المباراة مشاركة بوجبا في الشوط الثاني بعد غياب طويل منذ 5 سبتمبر بسبب مشاكل عضلية لحقت به.

تقدم جوناثان إيكوني لاعب باريس مبكرا في نتيجة المباراة عند الدقيقة 4 بصناعة من موسيس سيمون.

وعزز تقدم باريس بالهدف الثاني بعد مرور 4 دقائق من الهدف الأول تشيرو إيموبلي بصناعة من مارشال مونيتسي.

وزاد جوناثان إيكوني من جديد الفارق وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 21 بعد صناعة من تشيرو إيموبيلي.

وقلص فالارين بالوجون الفارق قبل نهاية الشوط الأول بـ14 دقيقة.

وأنهى رباعية باريس لوكا كوليوشو في الدقيقة 71.

ليحقق نادي باريس انتصارا هاما على موناكو وأوقف سلسلة فريق الإمارة بدون انتصارات والتي وصلت لـ7 مباريات متتالية.