كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك

توج فريق النادي الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوز مثير على الزمالك.

وحصد الأهلي كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 في الأشواط، بعدما حسم نتيجة الشوط الفاصل 15-13.

الأهلي حقق كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي والـ 24 في تاريخه.

كما حقق هذا الموسم ألقاب الدوري والكأس والسوبر ودوري المرتبط.

وجاءت المباراة مثيرة في أشواطها الخمسة، إذ حسم الأهلي نتيجة الشوطين الأول والثاني بواقع (27-25) و(25-23).

واستطاع الزمالك العودة بقوة وحسم نتيجة الشوطين الثالث والرابع (25-22) و(25-22).

وبعد شوط فاصل مثير نجح الأهلي في حسم اللقب وفاز بنتيجة 15-13.

ويعد هذا الموسم الثالث على التوالي للزمالك بدون ألقاب محلية في كرة الطائرة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في رواندا يوم 24 أبريل، وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في منافساتها.