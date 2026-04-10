كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 22:06

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - كرة طائرة

توج فريق النادي الأهلي بلقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوز مثير على الزمالك.

وحصد الأهلي كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 في الأشواط، بعدما حسم نتيجة الشوط الفاصل 15-13.

الأهلي حقق كأس مصر للمرة الثالثة على التوالي والـ 24 في تاريخه.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي كرة طائرة – الزمالك يهزم طلائع الجيش واكتمال نصف نهائي كأس مصر كرة طائرة - مريم متولي تواصل التألق بقميص بوستو أرسيتسيو كرة طائرة – تفاصيل اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للسيدات في الأهلي

كما حقق هذا الموسم ألقاب الدوري والكأس والسوبر ودوري المرتبط.

وجاءت المباراة مثيرة في أشواطها الخمسة، إذ حسم الأهلي نتيجة الشوطين الأول والثاني بواقع (27-25) و(25-23).

واستطاع الزمالك العودة بقوة وحسم نتيجة الشوطين الثالث والرابع (25-22) و(25-22).

وبعد شوط فاصل مثير نجح الأهلي في حسم اللقب وفاز بنتيجة 15-13.

ويعد هذا الموسم الثالث على التوالي للزمالك بدون ألقاب محلية في كرة الطائرة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية في رواندا يوم 24 أبريل، وكان الزمالك قد اعتذر عن عدم المشاركة في منافساتها.

نرشح لكم
انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء للمرة الرابعة على التوالي.. الأهلي بطلا لدوري كرة اليد كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا
أخر الأخبار
فاز في النتيجة وخسر بيزيرا.. الزمالك ينتصر على شباب بلوزداد ويكسر العقدة 11 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: تم الاتفاق مع ميلود حمدي وأيمن عبد العزيز يعاونه 36 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب استبدال بيزيرا أمام شباب بلوزداد 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
استجابة سريعة.. وزارة الرياضة تتبنى حالة الناشئ حمزة رضا ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - رباعية محلية تاريخية.. الأهلي بطلا لكأس مصر بفوز مثير على الزمالك ساعة | رياضات أخرى
الموسم الأفضل له والمساهمة الـ 17.. بيزيرا يسجل لـ الزمالك في شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
ربيعة سجل بالكعب.. العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز قاتل على شباب الأهلي دبي ساعة | الوطن العربي
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري ساعة | الكرة الأوروبية
